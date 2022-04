Oussama MEZIANI

Ingénieur en instrumentation et développement de bancs de tests, avec des compétences en informatique industrielle,électronique et électrotechnique.

Expériences dans le domaine de la production (Industrie).

Expériences dans le domaine du développement d’application.



Mes compétences :

Domotique

Electrotechnique

Architecture système

RFID

Capteurs

CAO électrique

SQL

CAO électronique

Python

SEE Electrical

Labview

C