Oussama MEZIATY

Jeune et sympa, j’apprécie particulièrement le dynamisme et le travail en groupe. J’ai le sens de l’analyse et le souci du détail.

Concernant mes compétences techniques, je maîtrise les logiciels de montage vidéo Final Cut sur Mac, et Adobe Première sur PC, Netia et Audacity pour le montage audio, et Xara et Adobe Photoshop pour le montage photo.

Je rédige en français et en arabe (classique et Darija), et je traduis de l’arabe au français, et vice-versa.

Musicien à mes heures perdues, il m’arrive fréquemment de jouer du luth (oud), du piano, ou encore de la guitare, et de composer de temps à autre, aidé de 6 années d’études théoriques et de nombreuses heures de pratique.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Montage vidéo

Journalisme

Réalisation audiovisuelle