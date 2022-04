Oussama MISKIN

Depuis les années 95, j'ai toujours vu que le futur de l'économie mondial serait basé sur le réseau internet, en 98 j'ai eu l'opportunité de me connecter avec une connexion T3 à grenade (Espagne), et j'ai découvert plusieurs start-ups en ce moment qui opéraient aux USA (Palo Alto, Silicon Valey etc..) ainsi que quelques une à Barcelone/Madrid, j'étais étudiant en ing informatique, mais la formation n'était pas très poussé dans le sens des projets liè à internet etc... alors j'ai décidé de m'auto-former grâc à Internet et l'esprit OpenMind qui règne sur le net, j'ai pu fait tu knowsharing avec des centaines de personnes, cela m'a permis d'atteindre des connaissances poussés en terme de emarketing, SEO "dans ces moments ce n'était qu'un rêve ce mot pour la majorité", alors en 2000 (si je me rappel bien) j'ai eu mon premier contrat en tant que Consultant Freelance en stratégie internet, pour le compte d'une agence de recrutement qui m'avait contracté pour le compte du groupe Terra S.A. et d'autres sociétés (je raconte juste la mission en mini détail de Terra S.A.), cette mission a duré plus de 12 mois, j'étudiais et en même je travaillais la condition de travailler à distance était prise en considération et j'ai montré que je pouvais atteindre mes objectifs même si j'étais loin de leur siège, la mission était de diriger une équipe de Portal Mix S.A. qui allait rentrer dans le groupe Terra S.A. et que par la suite il fallait minimiser l'équipe si nécessaire et maximiser les revenus du portail portalmix.com, objectif atteins après plusieurs mois de travail dur.



Passez cette étape de ma vie, je rentre au Maroc (Tanger), je crée la première société d'hébergement web middle cost, appeler OMI NETWORKS SNC, ça a marchait très bien jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'avais des associés inactives et non capitaliste, alors dans ce moment là 2004 j'avais une proposition d'intégrer le Groupe Banco Immobiliario que j'avais estimer plus interessante, alors j'ai integré le groupe dans leur siege à Barcelone, j'ai été durant le debut un directeur marketing & communication, et après on m'a nommé conseiller au sein du conseil d'administration du groupe, arrivé 2006 j'estime que je suis préparé pour me relancer encore une fois dans entrepreneuriat et je rentre au Maroc (Tanger), pour lancer Multimedia Studios SARL agence de communication et aussi hébergeur web mutualisé et dédié, et cette fois c'est pas moi qu'a laissé l'agence sinon l'associé a été invité à vendre pour que je puisse continuer en solo dans mon aventure à laquelle j'y crois chaque jour, et actuellement je suis entrain de créer des projets en interne avec la finalité de les rendre indépendants, et je suis ouvert au porteurs d'idée, investisseur (connaisseurs mieux), et aux porteurs d'affaires, ainsi que je suis à la recherche d'une bonne école pour offrir une formation dans le domaine internet, référencement, et ROI Internet Project.



Je pense qu'au Maroc, on a plusieurs profiles intéressants il faut juste savoir les orientés.



