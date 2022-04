Je suis consultant fonctionnel Sage avec 5 ans d’expérience dont 3 ans dans le domaine de consulting.



Ma dernière expérience en Inde (1 an) au sein de la société Tata Consultancy Services m’a permis de développer mes compétences dans l’aspect managérial (réunion avec le client, analyse des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles…etc.) et de s’adapter rapidement dans des environnements professionnels et multiculturels.



Après mon retour et pour capitaliser cette expérience enrichissante, j’ai décidé de faire un master en nouvelles technologies et direction des projets de l’université Nice Sophia Antipolis (à l’EMSI), ce qui m’a permis d’accroitre mes compétences managériales et d’apprendre beaucoup de choses sur mon domaine préféré, à savoir les ERP (Entreprise Ressources Planning), sujet de mon projet de fin d’étude.



Actuellement je travaille en tant que consultant fonctionnel sur l’ERP Sage, un domaine qui m’intéresse beaucoup et sur lequel j’ai l’intention de développer mes connaissances notamment en finance et gestion commerciale.



LinkedIn : http://ma.linkedin.com/pub/oussama-naciri/16/b7b/347



Mes compétences :

Ressources humaines

Sage 100

Sage

Consulting

Gestion de projet

ERP

Conseil