Mes compétences :

Microsoft Windows 2003 Server

Visual Basic 6

Visual Basic .NET

VMware

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Linux

Java

IBM AS400 Hardware

HTML

GPO

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

CCNA

C++

C Programming Language

Active Directory