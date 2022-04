Je m'appelle oussama rahifi, âgé de 23 ans, Titulaire d'un diplôme de technicien en électricité de maintenances industrielles parmi mes connaissances en électricité :

• Réalisations des différents types des schémas électriques

• Installation et entretien les commandes à très basse tension

• Réalisation les opérations de maintenance préventive électrique selon le programme défini et les consignes

• Effectuer le diagnostic des défaillances électriques, remettre en état de marche et proposer des actions correctives

je suis sérieux, Motivé, dynamique , je suis actuellement à la recherche d'emploi.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel