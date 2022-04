Le bon Profil !!!

Vous êtes à la recherche de quelqu'un d'intelligent de confiant ayant une aisance à s'adapter , à travailler en équipe et de devenir performant ?



Spécialiste en Management international et logistique, je serai ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus.



Mes compétences :

Intelligence économique

Achats internationaux

Logistique industrielle

Travail en équipe

Lean supply chain

Microsoft Excel

TQM

Sphinx Software

Six Sigma

Kanban

Kaizen

HTML

ACESS