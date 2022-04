Jeune diplômé titulaire d’un master en bio organique et bio polymère et une licences professionnelle en analyses chimiques et qualité (les Diplômes sont valides en France ) de l'université sciences et techniques cadi ayyade a Marrakech, récemment j'ai effectue un stage de recherche dans un laboratoire de recherche en chimie organique et organo-métallique,où j'étais notamment en charge de synthétiser des nouveaux molécules active par des réactions de couplage catalysées par les complexes de palladium.



Actuellement à la recherche d'un premier emploi, j’aspirer à un poste dans les industrie chimique ou pharmaceutique ou l’analyse physico-chimique, et d’appliquer mes acquis théoriques et pratiques acquises durant mon cursus dans le marche d’emploi.



Je suis disposé à étudier tous types de propositions en relation avec mes attentes dans la région nord de la France.



Oussama SELLAK.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Analyse chimique

Chimie organique

Instrumentation

Organisation du laboratoire