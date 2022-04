Mes compétences :

SGBD, Mysql

Modélisation et simulation

Analyse de données et de régression

JAVA/JEE, C/C++, PHP/HTML

La recherche opérationnelle

Programmations linéaire et dynamique

Transport et chaine logistique

Gestions de production, de stock et de projet

Visual Basic for Applications

Java Enterprise Edition

Java

eLearning

eCommerce

Warehouses

Scilab

SPSS

Personal Home Page

NetBeans

MySQL

Microsoft Office

Matlab

Lingo

HTML

ECLiPSe

Data Mining

C++

C Programming Language

Arena