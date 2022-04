Oussama TATOU - SIVAM

Description:



Je suis en charge de l'accueil client,prise de rendez-vous,l' organisation du planning,Réception des clients,établissement des devis,ventes additionnelle,expertise des véhicules,distribution des tâches aux téchniciens,suivi des dossiers mécanique et carrosserie,contrôle de chaque véhicule avant restitution,facturation des ordres de réparations,restitution des véhicules.



Assister les conducteurs dans leurs relations avec les réseaux de réparateurs automobiles en délivrant des accords téléphoniques en mécanique ou en carrosserie après contrôle et estimation du bien-fondé de la demande Assister les conducteurs dans le suivi et le contrôle des réparations des véhicules et assurer, en cas de besoin, la mission d’un expert Contrôler les factures et en assurer le règlement.