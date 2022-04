Oussama TOUDERTI

TOUDERTI Oussama, 26 ans, célibataire, de Khouribga. titulaire d’une Licence Professionnelle en Conception Développement et Architecture des Systèmes à l’Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique de Casablanca.,

- certifications:

certif 1:Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure:Network Hosts certif 2:Maintaining a icrosoft Windows Server 2003 Environment certif 3:Installing,Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2.Mes compétences se basent essentiellement sur:

- Installation et configuration des logiciels sous Windows

- je Maîtrise les outils bureautiques : Word, Excel, Power Point (Microsoft office 2010/2013)

- Installer, Maintenir et dépanner un réseau local.

-Configurer un réseau à l'aide du protocole TCP/IP.

-Configurer et administrer les commutateurs et les routeurs (CISCO).

-Installer et configurer des serveurs (DHCP, DNS, AD) sous Windows server 2003,2008.



Mes compétences :

 Installer et configurer des serveurs (DHCP, DNS,

 Installer, Maintenir et dépanner un réseau local

 SGBD : My SQL, SQL Server, administration base d

 Configurer et administrer les commutateurs et le

Programmation : Algorithme, Langage C

 Configurer un réseau à l'aide du protocole TCP/I

 Maîtriser les outils bureautiques : Word, Excel,

Microsoft Windows 2000 Server

UML/OMT

TCP/IP

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

AD