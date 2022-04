Oussama ZENNADI

Etant tombé dans la marmite internet depuis l’apparition de cette dernière dans notre chère contrée je fut logiquement mené a en faire partie dés l’obtention de mon diplôme en commerce et management a l’institut national de commerce, je fut amené a faire partie du commercial et du marketing de divers providers ou autres sociétés actant dans les NTIC, me menant a devenir par la suite freelance a mes heures perdues, ce Marketing des services NTIC’iens si l’on peut dire m’as finalement mené a virer de bord et m’introduire dans le monde des assurances, un monde des services assez vierge d’un point de vue Marketing, une grande expérience en perspective.



Mise a jour du mois d'Avril 2010: Nouvelle société, nouveau poste, nouvelles orientations, nouvelles expériences, que du bon a y gagner " Général Manager de Fabeks Energy .