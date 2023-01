Oussama ZRIBI (OUSSAMA)

Chers lecteurs et lectrices,

Je suis en 3 éme cycle d`ingénieur - Génie Logiciel, passionné du web et des nouvelles technologies, je souhaite à terme m'intégrer à la vie professionnelle et devenir développeur web.

Je suis résilient et ambitieux ayant l'esprit d'équipe.

Je veux sortir de ma zone de confort, me challenger et contribuer à construire et développer avec une entreprise, et grandir avec elle.

Je recherche actuellement une nouvelle opportunité de stage dans le domaine de l'informatique.

Si vous avez quelque chose qui pourrait s'adapter, veuillez m'envoyer un courriel à ousssama.zribi@esprit.tn