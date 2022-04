Ousséini SALOUKA

Technicien polyvalent. Travailleur honnête, consciencieux, doté d’une curiosité scientifique aiguë et d’une forte capacité à travailler sous pression au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Bonne maîtrise de l’outil informatique et d’Internet. Bonne faculté d’analyse, de synthèse et d’élaboration de rapports techniques périodiques, de rédaction des actes constitutifs de coopératives, d’Organisations Professionnelles Agricoles, d’Associations de développement. Aptitude aux fréquents déplacements sur pistes rurales en toute saison à motocyclette d’une cylindrée de 150 cm3 . Grande aptitude à travailler et à vivre en milieu rural dans des conditions difficiles. Grande capacité d’intégration sociale et professionnelle. Non fumeur.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agronomie

Enquêtes

Formation

Recherche