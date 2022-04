Oussema BENGHOZLEN

* 2017 : Obtention des certifications Google Analytics et Google pour les Pros.



* 2013-2014 : obtention de 4 certifiats au C.N.A.M de paris en web marketing, e-publicité, e-commerce et recueil et traitement de données.



* 2012-2013 : Master1 en Administration et Echanges Internationaux, Commerce électronique (spécialité : Cyber Sécurité), UPEC Créteil, France.



* 2009-2012 : licence appliquée en Informatique de gestion (spécialité: commerce électronique), FSEG Mahdia, Tunisie.



* 2008-2009 : baccalauréat en sciences de l’informatique, Lycée H. Bourguiba, Monastir, Tunisie.



* Français et Arabe : langues maternelles. (Double nationalité : Franco-Tunisien)



* Anglais : TOIC 560



Mes compétences :

HTML

Javascript

Pascal

PhpMyAdmin

Wix

Jimdo

1&1

Dreamweaver CS5

SEO

Web

SEA

W3c

Adwords

Oxygen

Display Advertising

Réseaux sociaux

Sitecore

Google Adwords

disual

Adobe Photoshop CS5