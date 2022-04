Ousseni DABONNE

Mastering New Reality with Cloud Computing,



Structuré, méthodique, dynamique et autonome, je possède plusieurs années d'expérience en ingénierie système, administration de systèmes, en maintenance, conception infrastructure/environnement Windows (Active Directory, DNS, DHCP, DFS, réplication inter-sites, csv, VBscript). Je possède également des certifications Microsoft Windows (MCSE, MCITP), et de l’expérience en virtualisation avec VMware ESX3.5 et vSphere (VCP310, VCP410, VCP5, VCP-Cloud, VCP-Desktop, VSTP, VSP), VMware SRM, Microsoft Hyper-V server 2008 R2 ainsi que IBM AS400.



Spécialités : VMware ESX3.5, vSphere 4, vSphere 5, Virtual Desktop Infrastructure3, View 4, View 5, VMware SRM, Windows XP, Windows7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Hyper-V server 2008 R2, Suite office,

Cloud: vCloud Director 1.5, vCloud Director 5.1, vFabric Application Director 5.0, vCloud Automation Center.

Services réseaux et d’annuaire: DNS, DHCP, Radius, Active directory, GPO, Gestion de projet.

Linux : installation et configuration de base RedHat.

Matériel : IBM xSeries, IBM AS400, HP



