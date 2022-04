Ousséni IGOUBA

Je réponds au nom de IGOUBA Ousséni. Célibataire sans enfants je suis titulaire d'une licence en Organisation et Gestion des Ressources Humaines a l'Université.

Jeune dynamique et très assoiffé de réussir dans ma vie, je suis très ouvert dans le dialogue avec les autres, j'aime toujours partager les avis et les initiatives avec mes collègues. Mon manque d'expérience professionnelle n'entame en rien ma volonté et ma détermination de vouloir m'intégrer dans le monde du travail.

Je suis joignable sur +228 97243847