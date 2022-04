Ousseni OUEDRAOGO

Mes compétences :

Etudes et installations des chaudières

Maintenance des équipements insdustriels

Ingénierie et construction des dépôts pétroliers

Gestion du transport de produits pétroliers

Etudes et pose des installations solaires

Gestion de la logistique en milieu humanitaire

Etudes et installations de systèmes frigorifiques

Ingénierie et construction des stations services

Ingénierie des Formations Logistiques et HSE