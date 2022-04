Ousséni SOURABIÉ

Je possède les atouts suivants :

- bonne culture générale

- aisance rédactionnelle et large ouverture d’esprit

- force de proposition et d’action

- capacités de travailler en groupe et sous pression

- recherches constantes d’informations sur le marketing et la communication

- sens de responsabilités : j’ai assumés les responsabilités suivantes : délégués de classe deux années successives, président du comité d’organisation de la semaine du gestionnaire commerciale d’ISIG 5e édition.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Négociation

Marketing

Management

Agroalimentaire