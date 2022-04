Ousseynou FALL

Je suis Responsable des achats et des Approvisionnements à la Générale d'Entreprises (G.E) une société de travaux public. je suis le responsable des commandes, de la gestion et de suivi de stock du carburant, des matériels consommables, mais aussi de l'élaboration et la suivi des programmes de la logistique (camions, matériels gros porteurs).

Actuellement titulaire d'un Master 2 Finance à SUPDECO Dakar et je suis membre du club international de Finance secteur Sénégal qui vient juste de voir le jour.

Je suis le Président de l'Association des Jeunes Émergents des Parcelles Assainies (AJEPA)



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Approvisionnements

Finance d'entreprise

Finance des marchés

Comptabilité générale

Finance islamique

Finances