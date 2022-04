Créatif freelance basé à Dakar, je suis passionné par tous types de créations graphiques. Issu d'une formation en Technologie de l'Information et de la Communication(TIC), j'ai aussi acquis de nombreuses compétences en tant qu'autodidacte et continue à me former constamment à de nouveaux outils afin d'asseoir mes aptitudes.



Mes compétences :

Graphisme

Community management

CSS 3

HTML 5

PHP

Wordpress

Adobe Photoshop

Ux design

Adobe Illustrator