Je suis un travailleur disponible immédiatement ,polyvalente, consciencieuse qui aime travailler dans une ambiance conviviale respectueuse des règles et qui a une bonne capacité d'adaptation.

Je suis compétente en accueil et assistance clientèle; en gestion de caisse et opérations courantes de banque avec pour français comme langue maternelle et une bonne notion en anglais.