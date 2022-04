Outhmane MANSOURI

Une nouvelle forme de communication entre l’entreprise et ses clients est apparue grâce à l’évolution rapide du marché de l’informatique et des télécommunications. Moyen sur de contact avec la clientèle, les centres d’appels ont connu une expansion considérable ces dernières années.



Afin de mieux gérer la relation avec ses clients, Callor tiens compte des 4 composantes d’un centre d’appel : la technologie, la logistique, les ressources humaines, une culture et les méthodes marketing. La vocation d’un centre d’appel est la gestion et la rationalisation de la relation client à distance qui peut être conservée dans une base de données informatique.



On fait tout ça très bien, à la merveille et depuis 2009 ! alors on est stable et à la recherche de partenaires long terme !



NB : La photo du profile, c'est moi avec mon petit associé !