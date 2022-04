Outman KOBI

Une expérience de plus de 12 ans dont 7 années dans le domaine Crédit Management – Recouvrement-, associée à un Diplôme des Etudes Supérieures Spécialisées en Management et Commerce International délocalisé de l'Université de Lille II, me conduisent à vous soumettre ma candidature pour Responsable Recouvrement et Contentieux.

Je me suis orienté rapidement vers la fonction de Crédit Manager au sein de Coats Maroc tout en me donnant les moyens de maîtriser les aspects juridiques, administratifs, comptables et commerciaux ainsi que la réorganisation du service Crédit Clients-Recouvrement.

Au fil de mon parcours professionnel tourné en bonne partie résolument vers le métier de crédit client, j'ai pu évoluer vers de hautes responsabilités au travers la mise en place du concept de l’assurance crédit et la gestion la police EULER HERMES ACMAR au sein de Coats Maroc et la mise en place de la procédure crédit clients.

Doté de capacités relationnelles et d'aptitudes commerciales indéniables, maîtrisant parfaitement les outils informatiques, et maitrisant l'anglais, j'aimerai associer mes compétences et mes connaissances et ma valeur ajoutée à celles de vos partenaires de votre compagnie.



Je vous joins mon curriculum vitae, afin que vous puissiez prendre connaissance de mon parcours et reste à votre entière disposition pour plus d'informations.