Outmane SBAI ELIDRISSI

Le groupe Point of View, qui a entre autres construit sa réputation grâce à sa gamme de cartes graphiques NVIDIA, a été fondé en 2000. Depuis sa création, les ventes de cartes graphiques Point of View ont connu une croissance exponentielle et la marque est désormais distribuée dans plus 70 pays.



Le siège de Point of View est situé aux Pays-Bas, d’où nous gérons nos activités européennes avec nos équipes commerciales multilingues. Nous possédons par ailleurs de nombreuses antennes locales : Point of View Iberia (Espagne), Point of View Asia (Taïwan), Point of View Brésil et Point of View États-Unis.



Point of View suit des procédures de contrôle qualité très strictes s’attache à maintenir un haut niveau de service client et d’assistance. Avec d’excellentes conditions de garantie, une gestion efficace des requêtes de retour produit et un excellent support technique, Point of View fournit à ses utilisateurs des services remarquables.



Nous travaillons en étroite collaboration avec nos distributeurs et nos partenaires afin de garantir des produits variés de la plus haute qualité et de fournir à nos revendeurs agrées des prix compétitifs.

Nous avons pris contact avec vous parce que nous croyons que les deux compagnies ont beaucoup de points communs pour être des partenaires, à cette occasion je serais disponible pour approfondir cette relation.

N'hésitez pas a nous rendre visite pour avoir plus d'information sur nos produits :