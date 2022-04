Outsourcia MAROC

Créé en 2003, le groupe Outsourcia est un opérateur spécialisé dans la gestion de la relation client à distance, multiservice, multilingue et multicanal (centres d’appels, gestion des e-mails, solutions de chats, télémarketing et relation client sur les réseaux sociaux), dans l’externalisation de métiers de Back Office (BPO), dans les prestations digitales (développement d’applications spécifiques, web ou mobiles, communication digitale et community management) et dans les études.



Après s’être positionné, à sa création, avec une offre exclusivement nearshore au Maroc, Outsourcia a initié son implantation en France en 2010 avec l’acquisition de l’opérateur As-com. Ce développement sur le marché français a été renforcé avec l’ouverture, en octobre 2011, d’un nouveau site de production à Evreux.



Par la suite, le groupe a poursuivi la diversification de son offre en faisant l’acquisition de la société Alias-Community, agence digitale spécialisée en médias sociaux, proposant ainsi une solution de social CRM et de communication digitale (community management).



En 2015, Outsourcia entame sa stratégie d’implantation en Afrique Subsaharienne en ouvrant un site au Niger.



En 2016, Outsourcia prend une participation majoritaire au sein du groupe SCEMI SA, société spécialisée dans l’externalisation de services en offshore, employant 700 personnes à Madagascar, lui permettant ainsi de consolider son offre «best cost» alliant modèle économique attractif et solutions innovantes au service d’une expérience client optimale.



Mes compétences :

Social CRM

ITO

Gestion de la relation client CRM

BPO

Community management

Service client

Gestion de la relation client

Offshore

Externalisation

Social media

Call center

Relation client

Formation

Support commercial

VAD

Laboratoire d'Experience client

SAV

Support technique

e-Commerce

Merise