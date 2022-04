Outsourcing MI-KIRY

Mi-KIRY Outsourcing est une société offshore spécialisée dans l'externalisation de service adaptés à votre entreprise. Nous sommes prestataires dans les domaines suivants :



Call Center

- Gestion des appels téléphoniques (entrants et sortants)

- Gestion des débordements d’appels

- Gestion du CRM, relation client

- Email

- Tchat

- Prise de commande

- SVA : Service Après Vente

- Hotline : Mise en relation

- Service astreint : disponible 24h/24h 7j/7j

- La gestion des réclamations

- Qualification de fiches

- Enquête de satisfaction

- Campagne de fidélisation

- Prise de rendez-vous

- Etc.



BPO: Externalisation de processus métier

- Assistance en ligne : Assistants administratifs-clients, Assistants comptables, Agents gestionnaires des factures et suivi des paiements ou des abonnements, suivi des processus logistiques, etc.

- Community managing

- Gestion, Modération, Intégration et Migration des contenus

- Inspection qualité



Back office et prestation digitales

- Référencement naturel : rédaction SEO et gestion du SMM

- Saisie

- Archivage

- Traitement d’ouvrages, balisage et corrections des textes, structuration XML, etc.

- Traitement d’images

- Conception graphique

- Publication Assistée par Ordinateur

- Mise en page à usage des éditions

- Découpe – Cadrage – Détourage – Conversion

- Création des bannières pour vos contenus web

- Transcription audio

- Traduction



Traitement de données

- Traitement et gestion des flux-entrants

- Constitution et enrichissement de bases de données et contacts – Traitement web

- Qualification et mise en ligne des données sur votre CRM

- Dématérialisation : saisie des coupons, formulaire, bordereaux annuaire, questionnaire, états-civils, etc.

- Traitement des ouvrages : Romans et livres de poche, ouvrages scientifiques, documentaires et textes anciens, journaux et documents officiels, balisage et corrections des textes structuration XML ; etc.