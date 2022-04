Ouuuiiiiii Maaaa PPPEEETTIITTEE MMAMMAAAN

Je suis une jeune fille abominable névrosée et CATALANNE!!!!!!! ALORS ATTENTION JE PEUX MENERVER FACIEMENT QUANT ON MENQUIQUINE!!!!!!! ON a déjà voulu faire de moi une statut!!!!! mes parents me déteste!!!!! très prévoyante un jour j'ai signé d'avance tous les chéquiers de mon petit papa malheureusement j'ai faillis mourir entre deux bite et j'ai perdu tous les chéquiers qui ce sont envolés alors que je les avaient signés!!!! un jour on a pris l'avion avec mon petit papa et ma petite maman et on a perdu une aile je l'ai signalé bien longtemps après mais le pilote n'a pas voulu me croire!!!!! je suis une vieille fille mal coiffée avec des gouts vestimentaire ignoble qui vit encore chez ses parents à 28 ans. Bref je suis une fille hideuse mais heureuse. Depuis bien un an j'ai souvent le week-end les oreilles qui sifflent. Je voue une grande passion au jeux Candy crush saga!!!!!!