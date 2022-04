OVELIA RESIDENCES SENIOR - Recrutement

OVELIA, filiale du groupe Vinci Immobilier, spécialisée dans le développement et l’exploitation de résidences services pour seniors retraités. Les résidences services séniors OVELIA sont des lieux de vie privilégiés entièrement adaptés aux attentes et aux besoins des personnes âgées autonomes ou semi autonomes.



Ces résidences "nouvelle génération" offrent un cadre de vie chaleureux dans un environnement sécurisé où bien-être, confort et convivialité sont des priorités. Elles proposent des appartements dans des immeubles avec ascenseurs, balcons ou terrasses et jardins paysagers. De multiples services sont organisés et proposés afin de faciliter la vie au quotidien des résidents: accueil 7j/7, conciergerie, restauration, animation ...Et de nombreuses autres prestations à la carte.