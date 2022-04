Over MARTINEZ ALVAREZ

OVER MARTINEZ auteur - compositeur - interprète .

(Sociétaire de las SACEM ou environ 100 oeuvres sont enregistrées )

Directeur du groupe ONDA CUBANA Musicien né en Guantanamo de CUBA .

il joue surtout la guitare TRES mais aussi de la guitare Basse et contrebasse .

il accompagnée différonts groupe a Guantanamo , las Tunas et Trinidad Cuba .

Arrivé en FRANCE en 2003 .

MyspaceArray

Tel 06-77-64-28-97 Over



Mes compétences :

/Users/overluismartinezalvarez/Desktop/SOBRINO DE

/Users/overluismartinezalvarez/Music/iTunes/iTunes