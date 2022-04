Ovidiu IONESCU

Ingénieur roumain diplômé en mécanique, j'ai parcouru et acquis beaucoup d'expérience dans la mécanique, le commerce technique, la production et le BTP, comme employé, mais également en tant qu'entrepreneur.

Honnête, responsable et dynamique, familier aux environements internationaux et multiculturels, parlant plusieurs langues, je suis à la recherche d'une collaboration fruitée et réciproquement avantageuse avec un partenaire sérieux dans un des domaines mentionnés ci-dessus.