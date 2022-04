Ovidiu POITELEA

Après ma jeunesse vécue en Roumanie ou j'ai eu mon brevet de mécanicien auto et le permis B, C et Ec, je suis partie en France pour changer de vie à la Légion étrangère. durant 17 ans et demi, j'étais au service de mes camarades, travaillant comme secrétaire RH, et des formations et à la fin de mes services j'ai préparé ma reconversion en récupérant ma diplôme de BAC PRO secrétariat, contrôle de capacité de moins de 3,5 tonnes et formation de création d'entreprise à la chambre de commerce. Après une formation à l'afpa Carcassonne pour approfondir les la réglementation et les techniques dans les métiers de second oeuvre en bâtiment, je me suis mis en association avec mon frère et un ami dans une SARL dans la rénovation d’intérieur bâtiment et la menuiserie PVC ALU, portes, fenêtres, vérandas, portes garages, stores anti-effractions, murs rideaux, etc et ont travail de la Région de Carcassonne sur toute la France. Pour bien tôt un site représentatif.



