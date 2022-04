Owayss MAJNANI

Après des premières expériences réussies dans la gestion de patrimoine au sein du cabinet

indépendant Nemtys à Bordeaux de la Banque Privée du Crédit Agricole à La Rochelle et enfin

de la Banque Privée du groupe Bnp Paribas à Gradignan, j’ambitionne désormais évoluer et

rejoindre un acteur majeur de la gestion privée en Aquitaine.

Titulaire d’un Mastère en gestion de patrimoine internationale à l’ESCP Europe (Campus Paris)

depuis Janvier 2017, je maîtrise de nombreux aspects du métier de gestionnaire de patrimoine

tels que la fiscalité, la connaissance des produits financiers, l’allocation d’actifs, la gestion de

portefeuille clients, la conception et la réalisation d’actions commerciales.

Doté d’une grande aisance relationnelle, j’accorde une importance toute particulière à

l’écoute du client. Curieux et toujours en alerte, je n’omets pas de suivre en permanence

l’évolution des produits et montages financiers.