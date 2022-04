Bonjour je m'appelle Owen Saint Jalmes et je suis en seconde baccalauréat Maintenance Systèmes Énergétiques et Climatiques aux lycée Monge la Chauvinière.

J'aimerais continuer mes études après ce diplôme pour acquérir des connaissances plus poussées dans ce domaine.

Je recherche actuellement un stage pour optimiser mes compétences dans le cadre de ma formation.

Je suis à votre écoute pour toutes propositions professionnelles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur/Madame, l'expression de mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Informatique

Climatisation

Chauffage

Electricité

Électricité industrielle

Energie solaire

Energies renouvelables

Chauffage bois

Développement durable

Climatisation industrielle