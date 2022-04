Oxana EVEILLARD

Motivée, rigoureuse et dotée d’une grande aisance relationnelle, mes expériences en entreprise m’ont permis de développer des capacités d’adaptation et surtout de diplomatie.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Réception, vérification, diffusion de courrier

Enregistrement des informations, sur matériel info

Traitement du courrier et de texte (rédaction de m

Classement des dossiers, archives, documents admin

Gestion d’agendas

Suivi, enregistrement d’heures ;congés payés ; arr

Établir bulletin de salaire

Gestion d’un portefeuille de clients

Prospection téléphonique, mise en place de contrat

Gestion de litiges

Interprète (Russe)

Paye/Prsi

Microsoft Office

Internet

Bulletins