Oxana Roussanova

78000 Versailles

27/04/1976

E-mail: oxrous@yahoo.fr

Tel : 06 66 72 69 11



Je suis actuellement à la recherche d’un poste de Responsable export/import, Développeur d’affaires ou Analyste de marchés.



- Mobilité Géographique: IDF, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Lyon

- Rémunération souhaitée: 35 000 - 45 000 Euro par an

- Date de disponibilité ou durée de préavis: immédiate



J’ai une expérience internationale de plus de huit ans entre la Russie, Malte et la France. De plus, je suis titulaire d'un diplôme européen en finance, banque et commerce (Master 1) et je maitrise plusieurs langues européennes (Française/Anglaise/Russe).



Mes compétences :

Anglais

B2B

Business

Business development

Commercial

Export

Grands comptes

Import

Key account manager

Luxe

Manager

Microsoft Project

Responsable Commercial

Russe