Oxly Services CHAUSSURES DE SECURITE MAROC

Oxly Services fait peau neuve en vous proposant son dernier catalogue 2014 téléchargeable directement sur le site : http://www.oxly.ma/index.php/techargement.html



Distributeur officiel de chaussures de sécurité de la marque Lemaitre au Maroc, OXLY a su mettre son expérience et son expertise industrielle pour proposer des chaussures confortables et légères au design tendance sans qu’aucune concession ne soit faite à la sécurité.



Lemaitre est reconnu à l'échelle internationale pour la très grande qualité de ses produits ainsi que pour sa stratégie d’innovation faisant l’objet de nombreux brevets et modèles déposés.



Nos collaborateurs restent à votre entière disposition pour convenir d'un rendez-vous afin de présenter de vive voix les caractéristiques techniques de nos chaussures ainsi que les offres promotionnelles en cours.



Nous restons d’ici notre rencontre à l'écoute de vos questions éventuelles.



Mes compétences :

HSE

Hygiène

Conseil

Qualité

Consulting

QHSE

Sécurité

Audit

Achats