Oxygène INTERACTIVE

Oxygène est une agence digitale crossmedia dont le siège se situe à Lyon.



Depuis 2008, nous mettons en place des campagnes e-marketing à partir de supports que nous développons en interne.



Nos domaines de compétences regroupent :



- Le web development : portails corporate et e-commerce

- Le e-marketing : social média, campagne d'acquisition, de fidélisation, etc.

- Les Social & Serious Games



Chaque projet est unique, nous prenons en compte vos attentes et nous mettons en œuvre toute notre expertise pour vous conseiller et vous proposer des solutions innovantes et sur mesure en adéquation avec vos besoins.



Notre force : l’agence est composée d’une palette de profils complémentaires aux compétences pointues dans le domaine du digital. Notre expertise recouvre de nombreux métiers dans le secteur : e-commerce & sites institutionnels, e-marketing, serious game, webdesign, animation, etc.



Mes compétences :

Serious Gaming

Web design

Stratégie digitale

E-commerce

E-marketing

Internet