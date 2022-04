Oyana ABADIANO

En tant que manager, j'aime animer mon équipe sur le terrain, organiser le travail et former les vendeurs. Je suis et anime les Indicateurs Commerciaux et le chiffre.



Passionnée de mode et de merchandising, j'ai à coeur de rendre mon magasin séduisant, de satisfaire et de fidéliser la clientèle.

Ma participation active à la vie du magasin me conduit à être l'ambassadrice de la marque.



Mes compétences :

Organisation

Dynamique

Relationnel

Prise de recul

Merchandising

Travail en équipe

Esprit commercial

Autonomie professionnelle

Leadership