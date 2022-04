Oyhenart MARIANNE

Je m'appelle Marianne, je suis en BTS Tourisme et je suis originaire du Pays Basque. L'attachement que je porte à ma région est très important, et même si je reste quelqu'un de mobile, le retour au sources est parfois vital pour moi.

C'est de ma région que me provient mon goût de l'associatif. Membre d'association depuis toujours, notamment du Comité des Fêtes ou d'une école de danse basque, c'est tout naturellement que j'ai pris en charge l'association des étudiants du BTS afin de mener à bien divers projets, notamment la création d'un calendrier photo.



Également passionnée par l'équitation depuis toujours, j'aime m'investir dans de nouveaux projets et aider des associations à se développer.



Mes compétences :

