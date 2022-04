Oyima-Obaguayele SABRINA

Je suis étudiante en Master 2, à l'European Business School de paris et j'ai choisi une spécialisation en ressources humaines internationale. Je suis autonome et consciencieuse; de part ma formation et je suis capable de travailler en équipe avec des personnes différentes grâce aux différents projets effectués.

Objectif: acquérir de l'expérience en tant que gestionnaire des carrières et de la mobilité internationale.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint