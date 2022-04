MEDIACOMDISPLAYS, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de PLV et PRESENTOIRS sur mesure multimatériaux, nous intervenons dans les domaines de la PLV ( fabrication de présentoirs en bois, plastique, métal, fils, carton… ) et du mobilier urbain. Notre société est basée à Izmir en Turquie.



