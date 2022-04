Ozden EMIR

Emir, 16 ans, actuellement en 1ère de "BAC Professionnelle Vente & Commerce", je recherche un job d'étudiant entre juillet / septembre. Sinon me concernant je suis quelqu'un qui est très sociable et sérieux dans le travail et motivé. En dehors du monde du travail et du monde scolaire, je suis un jeune banal, qui aime sortir dehors avec ses amis, profiter des bons moments. J'ai une passion dans la vie, une passion débordante : le football. J'ai une grande connaissance dans le domaine du ballon rond, et j'aime beaucoup en débattre avec les gens autour de moi. Concernant le monde du travail, j'ai déjà réalisé 3 périodes de formation en milieu professionnelle, un dans une caserne de pompiers, un dans un petit magasin franchisé à une entreprise hollandaise Zeeman et pour finir, un autre dans un Carrefour Market. Voila pour ma présentation.