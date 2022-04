Ozgur YESIL

Ayant travailler dans l'importation dans le secteur auto et moto

J'ai développer mon premier magasin sur mon département avec une boutique de 55 m² aujourd'hui il compte plus de 500 m² avec un atelier et un support technique(internet).aujourd'hui a la recherche de nouveau challenge je pense me développer sur un nouveau secteur d'activité,toujours dans l'importation laquelle pour le moment petite idée mais je suis ouvert a toute proposition éventuelle.



Mes compétences :

Carrelage

Marbre

Moto