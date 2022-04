Ozimek CHRISTOPHE

Diplômé de la faculté d'Aix-Marseille III en droit, économie, gestion mention droit patrimonial, immobilier et notarial spécialité droit immobilier public et privé.

Apte à conduire des recherches dans le domaine juridique. Maîtrise le jeu des acteurs et les circuits décisionnels. Intègre la pluridisciplinarité dans ses missions.

Conception et mise en oeuvre de projets urbains et/ ou immobiliers.

Régularité juridique et/ ou traitement contentieux

Rédaction de documents nécessaires (notes, rapports, conclusions, mémoires).



Travaux de recherches :

Rapport de recherche : L'influence du droit communautaire sur les procédures de passation des marchés publics.

Projet de recherche : Le sort des biens à l'issu des contrats de partenariat

Mémoire : Le partage des risques dans les partenariats public-privé



Mes compétences :

Droit de l'urbanisme

Droit immobilier

Droit administratif