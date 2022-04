Ozkan Baysal est président de:

SAS NIV (Nouvelle industire du Vêtment)entreprise créée en 1966 par Henry Kuppermann.



l’entreprise NIV (fabricant-grossiste en prêt-à-porter féminin à Lyon 6e) qu’il dirige en famille depuis 2000 était lauréate « Espoir » des Grès d’Or décernés par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France.



Une distinction obtenue grâce à son concept de « prêt à vendre » spécial GMS mis en place il y a six mois avec le groupe de grande distribution Cora. Celui-ci consiste à fournir à la grande distribution des produits tendance renouvelés chaque semaine. Une telle flexibilité - qui fait aussi sa force auprès de sa clientèle de commerçants indépendants 40 % de son CA - lui a permis de constater sur le premier semestre une croissance de 6 % du chiffre affaires.



Pour étoffer son concept, il lui a fallu repenser l’organisation de sa logistique qu’il a parée pour répondre avec efficience à la grande distribution.



Ce Brondillant de toujours, aujourd’hui marié, père de trois garçons, qui imagine bien d’autres leviers de développement à l’avenir (son site internet Be to Be lui a permis de capter des clients au Japon, Canada etc.)



Sa trajectoire est plus familiale qu’individuelle car chez NIV, Ozkan, travaille avec son frère et ses deux sœurs ; chacun est à un poste clé.





À l’époque, Necdet Baysal père, travaille 15 à 20 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille, se souvient Ozkan.



Jusqu’en 1990, le façonnage remplit les soirs et les week-ends des Baysal qui se voient, au début des années 90, confier la finition des pièces avant de missionner à leur tour des ouvriers à façon.





Ozkan remercie encore aujourd’hui ses parents pour les valeurs qui lui ont été inculquées n’oubliant pas une devise martelée dans son enfance « rentre à la maison lorsque les lampadaires s’allument ».





« Un vrai miracle de la vie », reconnaît celui qui a hissé l’entreprise de 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2002 à 6,4 millions en 2009 (10 % à l’export vers la Belgique, le Luxembourg et la Suisse) et qui prévoit 15 % de croissance pour 2010 avec 17 salariés.



Une année 2002 charnière marquée par l’arrêt de la production en France (sous-traitance en Turquie et en Italie) et une augmentation significative de la force de ventes. Mais aussi à un taux de pénétration important dans la grande distribution grâce à une multiplication par cinq du nombre de modèles proposés conjugué à toujours plus de flexibilité.



Le maître mot « qui fait notre marque de fabrique ».



En 2011 le CA de NIV est de 7,1 Millions €

12 salariés fixes pouvant monter à 24 salariés flottant

2 boutiques pour une superficide de 600 M2

Un Hangar de dépot de 2000 M2

Clientèle internationale

Présent sur twitter, Facebook et sites BtoB



