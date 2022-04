Özlem ASLAN titulaire d'un BTS Banque et d'une maitrise en droit social j'ai comme objectif d'évoluer dans le domaine des ressources humaines c'est pourquoi je cherche un emploi d'assistante de ressources humaines.

Afin de réaliser mon objectif j'ai acquis des compétences en droit social me permettant ainsi d'avoir une approche juridique concernant la gestion des contrats de travail, la gestion des maladies, des accidents de travail et des visites médicales.

Par ailleurs, ma formation en Banque m'a permis de développer des compétences commerciales m'offrant ainsi la possibilité de développer mes compétences relationnelles, ma capacité d'analyse et mon sens de l'organisation.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Droit du travail