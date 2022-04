Ozlem BOCECI

Actuellement étudiante en DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation à l'IUT de Haguenau, je suis à la recherche d'un poste en apprentissage pour effectuer une licence professionnelle en alternance dans le domaine de la qualité.

Motivée et ambitieuse, j'aimerais avoir la chance de pouvoir appliquer mes connaissances acquises lors de mes deux années de DUT.

Cette expérience professionnelle sera l’occasion pour moi d’apprendre à exploiter de nouveaux outils de communication ou concernant le métier de la qualité mais également de concrétiser mes choix d’orientation pour la poursuite de mes études après l’obtention de mon DUT et donc, pour mon futur avenir professionnel.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Impact

Certification C2i