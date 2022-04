Je suis monsieur NKOUA-GOUONIMBA Ozys,actuellement gérant d'une station TOTAL.je suis habitué à travailler sous pression. J'ai un bon esprit d'équipe, une grande motivation dans le travail, je suis ponctuel et recherche avant tout le profit de mon entreprise. Mes loisirs sont la lecture, la musique et le sport .je suis célibataire et père d'un enfant.