OZZO Helmet a été créé en Septembre 2012 par quatre associés passionnés de design et de sports mécanique pour proposer à ses clients un concept novateur qui se résume par notre slogan.

La marque est unique, les casques tous différents.

Notre concept est de proposer des casques garantis et homologués que vous pouvez personnaliser selon deux modes de décoration, soit à la peinture (application manuelle à l’aérographe) ou à l’impression numérique HD qualité photo (technologie industrielle à partir d’un fichier informatique). Notre site internet est la passerelle entre nos clients et nos designers qui se chargent de concevoir les maquettes des casques en fonction des indications de notre clientèle. Que vous ayez une idée très précise pour le design de votre casque ou simplement un thème, une image ou une atmosphère, nos créatifs seront toujours à votre écoute pour réaliser votre maquette jusqu'à validation de votre part. Vous pouvez si vous le souhaitez réaliser vous-même le design de votre casque.

Nous avons également une boutique en ligne ou vous pouvez choisir un design déjà réalisé qui vous, ou simplement pour vous servir d’inspiration.

Pour avoir une idée, nous vous invitons à visiter notre site:www.ozzo-helmet.com





